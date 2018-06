Expulsar os imigrantes será nossa prioridade, disse o recém-empossado ministro do Interior da Itália

O líder do partido Liga, de direita, e recém-empossado ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, afirmou que o governo de que faz parte adotará uma posição mais dura no que diz respeito à imigração.

“Portas abertas na Itália para pessoas boas e um bilhete de ida para aqueles que vêm para Itália causar confusão e acham que vamos cuidar deles. Mandá-los de volta para casa será uma das nossas maiores prioridades”, disse Salvini logo após o presidente Sergio Mattarella aprovar o novo governo, na noite de quinta-feira.

Durante a campanha, Salvini defendeu a proposta de deportar 500 mil imigrantes que vivem ilegalmente no país – promessa considerada pouco realista mas que causou preocupação entre especialistas, grupos humanitários e estrangeiros.

Além de aumentar as expulsões, o novo ministro disse nesta sexta-feira (1º), após ser empossado, que pretende reduzir o número dos que chegam e os recursos gastos pelo país com refugiados e solicitantes de asilo.

Salvini faz parte do governo de coalizão formado entre os partidos Liga e Movimento Cinco Estrelas, a ser liderado pelo premiê Giuseppe Conte. O líder do 5 Estrelas, Luigi Di Maio, assumiu uma nova pasta que engloba os ministérios de Trabalho e Desenvolvimento Econômico.

Ele disse ter pedido a Conte “que preste especial atenção aos 5 bilhões de euros [R$ 22 bilhões] que serão destinados neste ano à ajuda a milhares de imigrantes que estão no país”.

“Quero dar uma boa tesourada. Me parece muito. Vamos ter um enfoque cultural ligeiramente diferente”, afirmou.

A chegada de refugiados à Itália caiu no último ano, como resultado de controversos acordos assinados pelo governo com a Líbia para aumentar a patrulha costeira e impedir que os imigrantes entrassem em barcos para cruzar o Mediterrâneo.

Primeiro-ministro italiano

O jurista Giuseppe Conte fez o juramento como primeiro-ministro italiano perante o presidente, Sergio Mattarella, na manhã desta sexta-feira (1º), em Roma, encerrando um período de quase três meses de incerteza política.

Conte, de 53 anos, é visto como um advogado e professor sem experiência política já que nunca ocupou cargo político. Seu currículo gerou polêmica depois que vários meios de comunicação informaram que ele não realizou alguns cursos que figuram no documento.

O novo premiê ainda precisa receber os votos de confiança no Parlamento na próxima semana. Porém, a Liga e o Movimento 5 Estrelas têm maiorias sólidas em ambas as casas do Parlamento, ele deve ser confirmado na função.

