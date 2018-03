Expulso de Passo Fundo, Lula critica quem obstruiu estrada: “São fascistas, não são democratas”

Foi muito forte a rejeição da comunidade de Passo Fundo à presença do ex-presidente Lula no município. Ele foi impedido de ingressar na cidade,junto com sua comitiva e teve de cancelar a agenda em Passo Fundo. Condenado em segunda instância, e mantendo um discurso de provocação aos produtores rurais na sua passagem pelo Estado, Lula e seus companheiros de viagem, Dilma e Tarso Genro, foram expulsos de Passo Fundo ontem tarde. A caravana eleitoral não conseguiu entrar na cidade devido à obstrução das rodovias no entroncamento entre as BRs 324 e 285. Para cumprir o restante do roteiro, o ex-presidente embarcou em avião para Chapecó, de onde seguiu para Porto Alegre por via aérea, para chegar a São Leopoldo, local do ultimo comício, pela BR-116. Irritado com o bloqueio de estradas na região de Passo Fundo, Lula acusou os manifestantes: “são fascistas, não são democratas”.

Pressão das ruas

Diante do cenário preliminar esboçado pelo STF, curvando-se à pressão do ex-presidente, os movimentos VemPraRua e MBL decidiram que farão um ato. A proposta é mobilizar o povo brasileiro , convidando-o a ir para as ruas no dia 3 de abril, um dia antes da nova reunião do STF.

Execração do STF

Nas redes sociais, é de dar dó a execração pública do Supremo Tribunal Federal, depois de, de forma temerária, ter admitido examinar o Habeas Corpus preventivo em favor de Lula, contrariando jurisprudência dominante no tribunal, que veda o exame de HC ainda não decidido pelo STJ. Agrava-se o fato do STF ter concedido de forma inédita, um Habeas Corpus futuro, válido até o termino do julgamento do mérito, que não teve início.

Decisão do STF poderá estimular impunidade, critica Ana Amélia

A senadora Ana Amélia (Progressistas) disse que a decisão do Supremo Tribunal Federal de conceder liminar impedindo a prisão de Lula antes do dia 4 e o adiamento da votação sobre o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente frustraram e decepcionaram os brasileiros que acreditam na Lava-Jato.

– A sociedade esperava uma decisão isenta do STF no combate à impunidade, sem abrir exceções na lei para privilegiar qualquer réu, observou.Há menos de um ano e meio o próprio STF autorizou a prisão após a condenação em segunda instância, mas poderá rever essa decisão a partir do caso envolvendo o ex-presidente.

Meirelles aqui na segunda-feira

Com agenda apertada, o pré-candidato e ministro da Fazenda Henrique Meirelles fará a tradicional coletiva de imprensa do Tá na Mesa, da Federação de Entidades Empresarias do Rio Grande do Sul excepcionalmente às 14h, nesta segunda-feira. A reunião-almoço será às 12h, precedendo a coletiva.

Convenção do PP neste sábado

O Partido Progressisra define hoje o nome do pré-candidato ao governo. Estão na disputa o deputado federal Luis Carlos Heinze e o advogado Antônio Weck. A convenção será realizada no auditório Dante Barone, na Assembleia Legislativa.

