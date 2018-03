Expulsos do Reino Unido, diplomatas russos deixam a embaixada em Londres

Diplomatas russos e suas famílias deixaram nesta terça-feira (20) a embaixada da Rússia em Londres, na Inglaterra, cumprindo a determinação do governo britânico para voltarem ao seu país. A expulsão dos representantes diplomáticos foi uma das sanções adotadas pelo Reino Unido após o envenenamento de um ex-espião russo no Sul da Inglaterra.

Imagens mostraram diplomatas deixando a delegação com malas, crianças e também alguns animais de estimação enquanto entravam nos carros que os levariam ao aeroporto.

O governo britânico acredita que a Rússia seja responsável pelo ataque contra Sergei Skripal, que é ex-coronel do serviço de inteligência e tinha refúgio no Reino Unido. May chegou a dar um ultimato para o Kremlin esclarecer o caso, mas Moscou se recusou.

Na quarta-feira (14), a premiê britânica, Theresa May, deu uma semana para que 23 diplomatas russos, identificados como “oficiais de inteligência não declarados”, deixassem o país. Essa é a maior expulsão de representantes estrangeiros do Reino Unido desde a Guerra Fria, de acordo com a Associated Press.

Para o governo russo, a expulsão foi uma ação “hostil e injustificada” e anunciou, em retaliação, a expulsão de 23 diplomatas britânicos, o fechamento de um consulado britânico e encerramento das atividades do British Council no país.

O envenenamento

O ex-espião havia levado sua filha, que acabara de chegar de Moscou para visitá-lo, para comer antes que os dois fossem encontrados em estado crítico em um banco de um parque.

Skripal e sua filha Yulia podem ter sido expostos à substância tóxica através do sistema de ventilação de seu carro BMW. A fonte sugere que o veneno teria sido introduzido no sistema na forma de pó.

Segundo representantes da polícia britânica, 38 pessoas foram analisadas por médicos em relação ao incidente. Destas, 34 tiveram alta, mas Skripal (em estado crítico), um oficial da polícia e uma pessoa desconhecida, permanecem no hospital.

O jornal The Sunday Times, por sua vez, propôs outra versão do envenenamento. O veneno, segundo a mídia, poderia estar nas portas, no assento ou volante ou poderia ter sido colocado na roupa do ex-agente ou de sua filha.

Porém, de acordo com o especialista militar russo, Igor Nikulin, o veneno Novichok, com o qual supostamente foi envenenado Skripal, é um reagente binário: uma vez que componentes binários são misturados, a reação inicia imediatamente, matando pessoas próximas instantaneamente. Deste modo, o Novichok não é conveniente para ataques lentos.

Previamente, o embaixador da Rússia no Reino Unido, Aleksandr Yakovenko, relatou que a mídia britânica continua apresentando novas versões da suposta tentativa de assassinato de Skripal, mas o governo do país ainda não comentou oficialmente nenhuma hipótese.

Skripal foi recrutado pelo serviço secreto britânico MI6 quando servia nas Forças Armadas russas na década de 90. Em 2006, a justiça russa o condenou a 13 anos de prisão por espionagem a favor de um Estado estrangeiro, mas quatro anos mais tarde ele foi resgatado junto com outros dois espiões por dez supostos agentes russos detidos nos EUA.

