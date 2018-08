A mídia estatal chinesa criticou a política comercial do presidente norte-americano, Donald Trump, e tentou tranquilizar os investidores preocupados com a economia da China, já que preocupações com o crescimento prejudicaram seus mercados. O jornal Diário do Povo diz que Trump está estrelando em seu próprio “estilo enganoso de extorsão e intimidação”.

