Fã de Star Wars descobre que vai ser pai durante foto com personagens e comove a internet

Um fã de Star Wars caiu nas lágrimas após descobrir que seria pai durante uma sessão de fotografia com “Stormtroopers” e “Darth Vader”.

Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver o futuro papai assistindo a uma apresentação da saga na Disney, em Orlando (Estados Unidos). Em seguida, uma funcionária do espetáculo avisa ao estadunidense que ele poderia tirar fotos com os personagens. Nervoso para o momento, o fã abre um sorriso quando “Darth Vader” se aproxima, seguido por seus “soldados”. Mas a maior surpresa, no entanto, viria da sua esposa.

Após os registros com os vilões, a mulher vai até o marido e lhe entrega um presente. Ao abrir, o homem percebe do que se trata e começa a chorar. Na sequência, ele retira o presente, revelando um macacão de bebê.

O vídeo, gravado ano passado durante o lançamento de “Star Wars: O Despertar da Força”, viralizou somente agora.

