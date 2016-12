Que torcedor não se lembra do ”hang loose”, acompanhado do sorriso aberto com os cabelos esvoaçantes, de Ronaldinho Gaúcho? O gesto ao comemorar os gols tornou-se a marca registrada de R10.

O trejeito imortalizado virou parte do corpo de um dos seus fãs, que tatuou a imagem na região das costelas. Pelo Instagram, Ronaldinho divulgou a homenagem e agradeceu. ”Muito legal essa tatoo. Valeu, parceiro”.

