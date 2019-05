Fã tatua “Juntos e Shallow Now” no braço, em homenagem a Paula Fernandes e Luan Santana

Você pensou que o brasileiro ia se satisfazer apenas em fazer memes da letra “Juntos e Shallow Now”? Se sim, você pensou errado. Quando já estávamos acreditando que não tinha como piorar, um internauta compartilha no Instagram a foto da nova tatuagem. Adivinha o que ele escreveu, no braço, logo em cima do cotovelo?

Com a mesma fonte utilizada na divulgação, Murilo Caudas deixou marcado na pele o trecho “Juntos e Shallow Now”. O brasileiro segue o lema que aprendemos com a ex-presidenta Dilma Rousseff: “Quando atingirmos a meta, vamos dobrar a meta”.

Na legenda da foto, ele escreveu? “É isso gente! Não é brincadeira haha. É minha nova tattoo. Quando a gente junta Paula Fernandes, Luan Santana e Lady Gaga numa música só, é algo único e especial! Vai minha homenagem à esse trio e esse hino”.

A tatuadora responsável pela obra de arte, Thais Quartezanni, também publicou a foto e vídeos da tatuagem no Instagram. Na legenda, ela brincou: “Trabalho em homenagem à grandes artistas! @paulafernandes @luansantana Vamos todos juntos e shallow now por um Brasil melhor, com muita tatuagem”.

E aí, o que acharam? Dá uma olhada no resultado:

