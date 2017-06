Fabiano Gomes fala sobre Atitudes em Tempos de Crise

Por trás de toda crise, há oportunidades de crescimento. Para discutir esse tema, o CEO da High Performance School, Fabiano Gomes, promoverá uma palestra, no dia 26 de junho. Com o título Atitudes em tempos de crise, o encontro abordará as mudanças e adaptações que podem transformar um momento difícil em uma oportunidade para o sucesso.

O encontro é aberto ao público, e a entrada é um donativo para a campanha do agasalho. A atividade tem início às 20h30 na sede da escola, localizada na rua Luciana de Abreu, 115, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS).

Serviço

Atitudes em tempos de crise

Quando: 26 de junho às 20h30

Onde: High Performance School – rua Luciana de Abreu, 115, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

