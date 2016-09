Fábrica da GM de Gravataí contará com Centro de Bem-Estar

Desenvolvido em parceria com o SESI, o espaço será dedicado à prevenção e tratamento de doenças osteomusculares ; patologias diversas que atingem ossos, articulações, músculos e tendões.No local, estará à disposição dos trabalhadores da unidade da GM, uma equipe do Sesi formada por fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, psicólogo, médico fisiatra e assistente social.

Cerimônia de inauguração contou com as presenças do Diretor-Geral do Complexo Automotivo de Gravataí, Eric Preuss e do Diretor-Superintendente do SESI-RS, Juliano Colombo , além de diretores, executivos, funcionários da GM e do SESI-RS e representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí.

Na oportunidade, Eric Preuss, destacou que “a iniciativa está alinhada com os objetivos da GM, priorizando a saúde e a segurança de seus trabalhadores ”.

“O espaço vai trabalhar o ser humano de forma integral com enfoque na saúde, pensando na prevenção, e não na doença”, afirmou Juliano Colombo.

Comentários