Fábrica da GM em Gravataí completa 18 anos e comemora produção de 3,5 milhões de veículos

A unidade da GM Mercosul em Gravataí (RS) comemora nesta sexta-feira (20) 18 anos de atividades com a produção do veículo 3,5 milhões. A marca histórica foi alcançada por um modelo Onix Activ, na cor Laranja Burning.

A unidade foi a primeira fábrica de automóveis da GM a instalar-se fora do estado de São Paulo e pioneira no setor automotivo ao adotar o conceito de condomínio industrial, reunindo em um mesmo site seus principais fornecedores, os chamados sistemistas.

Com foco na sustentabilidade, o complexo de Gravataí tornou-se o primeiro da companhia no país a reciclar 100% dos resíduos industriais gerados a partir do seu processo produtivo.

Desde sua inauguração, a fábrica da GM no Rio Grande do Sul recebeu três grandes investimentos para sua expansão. O primeiro deles em 2006, quando a linha de produção atingiu capacidade para 230 mil automóveis/ano (Lançamento Chevrolet Prisma); em 2010, quando elevou a produção para 350 mil veículos/ano (Projeto Onix) e em agosto de 2017, quando foi anunciado um investimento de R$1,4 bilhão no complexo. O valor integra o plano de investimentos da companhia no país que totaliza R$ 13 bilhões entre 2014 e 2019.

Em dezembro do ano passado, foram retomadas as atividades do terceiro turno de produção na unidade, mobilizando cerca de 700 trabalhadores na fábrica da GM e 800 nos sistemistas, totalizando 1.500 novos empregos gerados no complexo.

O vice-presidente da GM Mercosul, Marcos Munhoz, destaca a importância do primeiro complexo automotivo do Rio Grande do Sul. “Estamos comemorando 18 anos de uma estratégia de sucesso. Fabricar veículos de maneira diferente, junto aos sistemistas, com alta produtividade. A unidade de Gravataí será cada vez mais decisiva no processo de renovação do portfólio da GM, liderança e crescimento da marca no país, através da implantação de novas tecnologias e conceitos inovadores na produção de veículos”.

Onix: líder de vendas desde 2015

Lançado no final de 2012, o modelo revolucionou o mercado ao oferecer equipamentos inéditos em sua categoria, como a central multimídia MyLink e a transmissão automática de seis marchas. Desde então, vem conquistando as principais posições no ranking nacional de vendas. Foi o oitavo mais vendido em 2013 e passou para a quarta posição em 2014, até conquistar a liderança em 2015, com 125,9 mil unidades emplacadas. Foi líder também em 2016, com 153.372 e no ano passado, chegou a 188.654. No primeiro semestre deste ano, o Onix permanece em primeiro lugar entre os mais vendidos, com 89.620 unidades. O sucesso do Chevrolet Onix no mercado brasileiro pode ser atribuído a uma série de motivos, com destaque para o design, oferta de itens de conectividade total, confiabilidade mecânica, alto valor de revenda e pioneirismo em novas tecnologias de segurança.

Atualmente, mais de 60% dos veículos comercializados pela GM Mercosul são produzidos em Gravataí. A unidade possui a maior capacidade produtiva da marca Chevrolet no Hemisfério Sul.

