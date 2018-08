fábrica da GM Mercosul em Gravataí recebe na próxima semana a Certificação Energy Star

No próximo dia 15, quarta-feira, a fábrica da GM Mercosul em Gravataí estará recebendo a Certificação Energy Star. A certificação é concedida pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (U.S Environmental Protection Agency ) que destaca mundialmente empresas que reduziram consideravelmente seu consumo de energia, emissões de CO2 e são referência na utilização de recursos naturais. Na oportunidade, a Gerente de Energia e Utilidades da GM Mercosul, Glaucia Roveri , falará sobre o case vencedor da fábrica gaúcha.

Na sequência, o Diretor de Engenharia Elétrica da GM Mercosul, Plinio Cabral Jr. , fará a apresentação do Bolt EV , o hatch 100 % elétrico da Chevrolet, carro de maior autonomia no mundo em seu segmento, capaz de percorrer mais de 380 quilometros com uma única carga de suas baterias. Na parte final do evento acontecerá o testdrive do Bolt em circuito fechado no CIAG. O encontro contará com a presença do Diretor de Comunicação da GM Mercosul, Nelson Silveira.

