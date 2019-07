Fábrica de máquinas de jogos de azar é fechada pela Polícia Civil em Gravataí

Após receber uma denúncia anônima na tarde desta quarta-feira (24), policiais da 2ª Delegacia de Policia Civil fecharam uma fábrica de máquinas de jogos de azar, no bairro Bom Sucesso, em Gravataí.

Durante o monitoramento do local, policiais localizaram um indivíduo entrando no lugar, portando peças utilizadas na montagem dos equipamentos. O suspeito foi detido, prestou depoimento na delegacia e foi liberado logo em seguida. Todos os objetos foram apreendidos. De acordo com o Delegado Gustavo da Rocha, a ação tem por finalidade enfrentar o delito de jogos de azar, que são bastante presentes no município.

