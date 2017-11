A Fábrica de Sonhos, espaço do designer de produto Carlos Kolesny e da luminotécnica Sandra Thomé, pode ser visitado até o dia 03 na Mostra Elite Design

Um dos espaços de destaque da Mostra Elite Design, que se estende até o dia 03 de dezembro, é a Fábrica de Sonhos do designer de produto Carlos Kolesny e da luminotécnica Sandra Thomé. Segundo ele, o ambiente foi desenvolvido a partir de um conceito lúdico e cenográfico de 11 árvores concebidas em materiais diversos, como plásticos, caixas de leite, papel e tubos de sucata. O espaço inova ao resgatar a natureza em materiais transformados em arte, com iluminação cênica em led de alta performance e economia, enfatizando o foco na sustentabilidade. A luz como elemento sensorial e potencializador das formas. As fotos traduzem os detalhes das criações de Carlos Kolesny e Sandra Thomé, embasadas em muita criatividade e riqueza visual.

Deixe seu comentário: