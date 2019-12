Acontece Fábrica do Futuro recebeu Diploma Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

A homenagem foi proposta pelo vereador Ricardo Gomes, que esteve na Fábrica junto ao vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, para entrega do diploma e visita técnica ao local Foto: Cleiton Larini/Divulgação Foto: Cleiton Larini/Divulgação

A Fábrica do Futuro foi agraciada na tarde de terça-feira (17), com o Diploma Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Porto Alegre, maior honraria do executivo da capital em reconhecimento ao trabalho pela inovação, tecnologia e cultura.

A homenagem foi proposta pelo vereador Ricardo Gomes, que esteve na Fábrica junto ao vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, para entrega do diploma e visita técnica ao local.

Francisco Hauck, CEO da Fábrica do Futuro, ao receber o diploma lembrou um pouco da recente evolução desse ecossistema, que completará um ano de operação em março de 2020, e de seu papel de conectar pessoas e ideias.

“A Fábrica foi criada como espaço para as pessoas se encontrarem, e não para ser protagonista da história. Tudo começou com meu irmão Rafael, que abriu o Estúdio Áudio Porto, depois tivemos a vinda do César Couto, que trouxe o projeto de inovação e assim estamos ressignificando a história da Fábrica de Enfeites de Natal Wanda Hauck. Hoje nos propomos a muitas coisas num espaço de educação, cultura, tecnologia e inovação”, afirmou.

Sobre a Fábrica do Futuro

Inaugurada em março de 2019, a Fábrica do Futuro é um ecossistema que está colocando Porto Alegre no mapa da inovação mundial por meio da tecnologia, arte, cultura e educação.

Um conceito de habitat para empreendedores, start ups, scale ups, estudantes, artistas e investidores. Sediada na antiga fábrica de enfeites Natalinos Wanda Hauck, fundada em 1942, a instalação se transformou e hoje é um complexo de 3000m², que conta com espaço de co-working de 100 posições; salas privativas para scale ups; auditório; salas de aula; food corner, espaço digital, zona criativa, kids space e espaço Zen, e muito mais que está sendo construído. Sedia ainda o Audio Porto, eleito melhor estúdio de Gravação e Mixagem do Brasil no Prêmio Profissionais da Música 2018.

