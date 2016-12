Fabulosa Ideia e ESPM apresentam tendências de negócios e marketing digital para 2017

De acordo com uma pesquisa do IPG Mediabrands Magna, a compra de mídia digital deve superar a de TV pela primeira vez em 2017. Frente a este cenário, a ESPM e a agência Fabulosa Ideia apresentam nesta quinta-feira, dia 15, às 19h30, o workshop “Tendências de Consumo, Negócios e Marketing Digital 2017”. o evento ocorre no Novotel Porto Alegre Três Figueiras (Avenida Soledade, 575). O valor é de R$ 150. Inscrições em www.bit.ly/tendenciasdigitais2017

O evento será mediado pelo especialista em Marketing Digital Rafael Terra. Entre os temas abordados: mudanças no Instagram, Growth Hacking, Live no Facebook, mídia programática, ascensão dos microvídeos, ações no Snapchat, instagramers e influenciadores digitais, conteúdo ultra segmentado, SEO para Apps e PR Inbound. “Tudo indica que o país continuará em recessão no próximo ano. E a tendência é que as marcas vencedoras invistam em estratégias que realmente possam ser mensuradas no impacto nos negócios”, acredita Terra.

A organização espera receber 400 pessoas. Mais informações em cursos@fabulosaideia.com.br ou (51) 3086-0689.

