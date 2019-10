Faça a Coisa Certa: dia 5 de outubro shoppings recebem mais uma edição da ação de conscientização sobre uso seguro de elevadores e escadas rolantes

No mundo imaginário das crianças andar de elevador e de escada rolante é uma brincadeira muito divertida. Encantadas com o movimento desses equipamentos, elas adoram subir e descer de escada rolante, às vezes no sentido contrário, e deslizar pelo corrimão. Com o elevador não é diferente: quem já não presenciou a garotada brincando de apertar vários botões de uma só vez, fazendo-o parar em vários andares; segurar a porta do elevador ou pular dentro do equipamento.

A fantasia, porém, cria situações que podem colocar a segurança dos pequenos em risco. Como não tem noção do perigo, a criança fica mais exposta, principalmente quando um adulto não está por perto para zelar por eles.

Para orientar as crianças de 6 a 12 anos e conscientizar os pais e responsáveis – como avós e tias – sobre como usar de forma correta e segura os elevadores, as escadas e as esteiras rolantes, shopping centers de várias regiões do Brasil vão receber no dia 5 de outubro, a ação Faça a Coisa Certa.

Este ano a Faça a Coisa Certa conta com a participação de 25 shoppings, totalizando 19 cidades de 12 Estados participantes. Em Porto Alegre (RS), a ação será realizada no BarraShoppingSul, das 15h às 18h.

Idealizada pela thyssenkrupp Elevadores, uma das maiores fabricantes de tecnologias para a mobilidade urbana, a ação acontece há 12 anos, sempre no mês de outubro, quando é comemorado o Dia das Crianças, e já integra o calendário anual de eventos de muitos shoppings do país. Nos últimos sete anos, mais de 200 mil crianças foram impactadas com a ação.

“Nosso objetivo é promover o diálogo, a partir da informação em prol de atitudes seguras, visando o bem-estar das vidas que transportamos”, afirma Paulo Manfroi, Vice-presidente de Serviços da thyssenkrupp Elevadores para a América Latina.

Game e gibi

A Faça a Coisa Certa é realizada no formato de blitz, sempre em áreas dos shoppings próximas das escadas rolantes ou dos elevadores. Equipes de profissionais da thyssenkrupp – que atuam no dia a dia com os equipamentos – recepcionam as crianças, pais e demais responsáveis com uma mensagem importante sobre segurança e prevenção.

Para as crianças aprenderem brincando foram criados materiais educativos e lúdicos para a Ação. Um deles é o gibi “Super Zero e Segurita em busca da segurança”, que será distribuído durante a ação nos shoppings, mas também está disponível para download. Também foi desenvolvido um jogo para baixar no celular e tablet, disponível nas versões iOS e Android. O game possibilita a imersão em um conteúdo sério de forma divertida, buscando atrair a atenção dos pequenos para as dicas de segurança.

Outros conteúdos também estão disponíveis para auxiliar no processo educativo em casa ou nas escolas, como os vídeos que ensinam a usar corretamente o elevador e a escada rolante e que podem ser acessados pelo Youtube.

Para acessar os materiais da Faça a Coisa Certa basta clicar nos links:

Gibi: http://www.thyssenkruppelevadores.com.br/pt-BR/downloads/download/178/

Vídeos: https://youtu.be/MbF4HQG0TWo e https://youtu.be/oNUEx18nL_0

Prevenção

Não é comum o registro de acidentes com crianças em elevadores e escadas rolantes e não existem dados específicos sobre esse assunto. Mas seja qual for a situação é importante que um adulto sempre acompanhe a criança, que os espaços para o público infantil sejam adaptados, que hábitos inseguros sejam inibidos por meio de leis e fiscalizações; e que as políticas públicas em prol da prevenção sejam colocadas em prática.

No caso específico dos elevadores, em algumas cidades, crianças menores de 10 anos só podem usar os equipamentos se estiverem acompanhadas de um adulto, em conformidade com leis municipais. Para escadas e esteiras rolantes, a Norma Brasileira (NBR NM 195/1999) determina o uso de avisos de alerta sobre situações de perigo nos locais onde estão instalados, para chamar a atenção da população. Adesivos fixados próximos às escadas rolantes também são usados para indicar as situações que são proibidas, como transportar bebê no carrinho.

Faça a Coisa Certa

√ Não se apoiar e nem se debruçar sobre o corrimão da escada rolante;

√ O corrimão da escada rolante não deve ser usado como escorregador;

√ Não se deve correr, subir ou descer no sentido contrário ao fluxo da escada rolante;

√ Nunca sente nos degraus da escada rolante;

√ Não se deve apoiar os pés sobre o rodapé das escadas rolantes;

√ Não brincar, nem pular dentro do elevador;

√ Sempre respeitar a lotação máxima dos elevadores;

√ Apenas apertar o botão de destino do elevador. Caso contrário, o elevador vai parar em vários andares, prejudicando quem realmente precisa do equipamento;

√ Não segurar a porta do elevador;

√ Se for descer por último fique no fundo do elevador.

Serviço: ação faça a coisa certa/ BarraShoppingSul/ 5 de outubro, sábado/ 15h às 18h/ Próximo à escada rolante do acesso G / Avenida Diário de Notícias, Nº 300 – Cristal – Porto Alegre (RS)

