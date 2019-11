Dicas de O Sul Faça você mesmo o seu sousplat fácil e barato

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

Docente da área de Moda do Senac Canoas preparou algumas dicas para você enfeitar a sua mesa Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Para quem está pensando em preparar uma mesa mais bonita para eventos especiais, ou até mesmo para o dia a dia, o sousplat pode fazer toda a diferença. Por isso, o docente da área de Moda do Senac Canoas, Ramon Rodolfo dos Santos, preparou algumas dicas para você fazer o seu sousplat fácil e barato. Confira:

Materiais necessários

Tesoura de papel; tesoura de tecido; compasso ou fita métrica; giz de alfaiate; caneta; elástico de 1cm de largura; alfinetes nº 29; 50cm de tecido (estampado ou liso); papel panamá gramatura 120. Pode comprar pronta a base do sousplat em lojas de artesanato.

Passo a passo

Iniciar cortando um círculo de 35cm no papel panamá (foto 1); recortar no tecido o molde da base do sousplat, deixando uma margem de 5cm, já inclusa a margem de costura (foto 2).

Overloque a borda do tecido e fazer uma bainho simples de 1,5cm de largura deixando uma abertura para passar o elástico (foto 3 e 4); passar o elástico por dentro da bainha (foto 5); vestir o sousplat na base e ajustar o elástico para deixá-lo levemente apertado. Caso contrário, será difícil vesti-lo depois de pronto (foto 6 e 7); após ajustado, costurar na máquina reta o elástico e fechar o espaço aberto da bainha.

