Desde junho do ano passado, ao menos 133 famílias procuraram a Defensoria Pública do Ceará relatando terem sido expulsas de suas casas por facções criminosas na periferia de Fortaleza. Se multiplicada a média de quatro integrantes por núcleo, já são mais de 500 “refugiados urbanos” da criminalidade na capital do Estado nordestino.

Deixe seu comentário: