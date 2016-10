Facebook agora vai permitir que você avise a hora que fará sua transmissão ao vivo pela internet

O Facebook agora permite agendar vídeos ao vivo na rede social. A novidade foi anunciada nesta semana e é possível criar posts exclusivos avisando sobre o streaming ao vivo, antes mesmo de começar. Isso ajuda a atrair e reunir o público para o evento e promete funcionar de forma mais elaborada do que uma simples publicação no Feed dos internautas. O recurso começou a ser liberado para as páginas verificadas nesta quinta-feira (20), inclusive para os usuários brasileiros.

Uma das vantagens dessa agenda prévia é que o internauta pode se organizar melhor para assistir o vídeo na rede social. O visual do anúncio fica mais chamativo no Feed de Notícias dos seguidores, prometendo engajar mais pessoas.

O post exibe, em destaque, o dia e o horário, com uma imagem ilustrativa. Os donos das páginas poderão agendar o recurso, primeiramente, usando o Facebook Live API.

Segundo as dicas do Facebook, o usuário precisa acessar as “Ferramentas de Publicação” da página verificada. Em seguida, é necessário abrir a “Biblioteca de vídeos” e clicar no botão de “Ao Vivo”. Depois de copiar as credenciais de transmissão (como URL do servidor), basta escrever um post atrativo do anúncio para seus seguidores, com título e descrição.

É possível fazer esse planejamento com até uma semana de antecedência. Para completar, o Facebook vai exibir uma pré-transmissão, três minutos antes de iniciar o streaming, para os internautas começarem a interagir no link.

As pessoas podem ainda escolher por receber notificações no seu perfil, avisando quando estiver perto da transmissão começar.

Vale lembrar que a novidade de agendamento será liberada, por enquanto, para as páginas verificadas e futuramente será habilitado em apps externos. Mas qualquer usuário pode fazer transmissões ao vivo no Facebook, além de escolher um determinado grupo para fazer o streaming.

Aprenda a fazer transmissões ao vivo pelo computador.

As transmissões ao vivo no Facebook estão entre as grandes novidades disponibilizadas aos seus usuários em 2016. A funcionalidade foi sendo distribuída gradativamente para as plataformas de dispositivos móveis. Mas e como fazer uma transmissão ao vivo usando o computador através de um perfil pessoal?

Os usuários do Windows 10 podem fazer as suas transmissões ao vivo a partir do PC usando o aplicativo oficial para o Facebook disponível para download na loja oficial. Para fazer a transmissão, siga os passos descritos: acesse a Windows Store, faça o download e instale o programa oficial do Facebook. Em seguida, abra o programa e informe as credenciais de acesso da conta na rede social. Clique na opção “Vídeo ao Vivo” para iniciar a transmissão. Defina quem poderá visualizar a transmissão, o filtro de privacidade é o mesmo das publicações da linha de tempo. No passo seguinte, informe uma breve descrição sobre o vídeo e clique em “Transmitir ao Vivo”.

Os usuários que utilizam versões mais antigas do Windows ou outros sistemas operacionais devem instalar um programa chamado OBS Studio. Ele é gratuito e oferece suporte a outros serviços além do Facebook Live. A cada nova transmissão é preciso informar uma chave válida para o serviço no Facebook – essa chave só vale para uma transmissão ininterrupta.

