A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o Facebook retire do ar páginas e vídeos com mensagens ofensivas à atriz Alexia Dechamps, 49 anos. Desde 2016, ela tem sido alvo de ataques de internautas devido às críticas que fez às vaquejadas, prática comum em Estados da Região Nordeste. A empresa pode recorrer.

Deixe seu comentário: