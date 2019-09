Facebook planeja retirar número de likes nas publicações

Parece que não é só o Instagram que não está mais exibindo número de likes nas publicações. Isso porque o Facebook anunciou que está realizando um teste em uma das suas principais ferramentas, a marcação da reação nas postagens. O experimento começou na Austrália, mas poderá se estender para outros países. Até o momento, não se sabe ainda quando a ideia chegará ao Brasil. Além do like, o Facebook implementou outras reações em 2016, com símbolos que expressam sentimentos como amor, surpresa, tristeza e raiva.

“Estamos fazendo um teste limitado em que as contagens de curtidas e reações, além do número de visualizações de vídeos, se tornam privados no Facebook e apenas visíveis para o autor do post. A partir disso, vamos reunir feedbacks para entender se essa mudança irá melhorar a experiência das pessoas”, relatou a empresa por meio de nota.

O Instagram colocou em prática a retirada dos likes em julho deste ano, no Brasil. A ação já tinha sido testada em outros países. Segundo um estudo da Sociedade Real para a Saúde Pública, feito em 2017, o Instagram é a pior rede social para o bem-estar e a saúde mental de adolescentes.

