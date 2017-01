Facebook se desculpa por censurar por engano uma foto de uma estÃ¡tua nua

O Facebook pediu desculpas para uma historiadora italiana após “proibir de forma incorreta” uma foto de uma estátua do deus Netuno. Elisa Barbari tem uma página na rede social, chamada “Histórias, Curiosidades e Visões de Bolonha”, na qual promove a cidade. Por isso, queria usar uma foto da escultura.

A obra mostra Netuno, deus romano do mar, nu, segurando um tridente. Ela fica em uma praça que leva seu nome: a Piazza del Nettuno. Barbari afirmou que a foto foi proibida porque mostrava “conteúdo sexualmente explícito”. Chocada com a decisão, ela compartilhou sua indignação com seus seguidores.