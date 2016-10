Facebook tira do ar perfil com sátira de candidato após ameaça de suspensão por 24 horas

O Facebook retirou do ar um perfil falso anônimo com sátiras contra o candidato a prefeito de Joinville Udo Döhler (PMDB), após uma decisão judicial determinar a suspensão da rede social por 24 horas em todo o território nacional.

Em setembro, uma primeira decisão judicial foi emitida ao Facebook pedindo a exclusão do perfil “Hudo Caduco”, bem como a identificação do IP do autor da página. A rede social, no entanto, não cumpriu a ordem alegando não ter “condições técnicas”. O descumprimento levou o juiz Renato Roberge (TRE-SC) a condenar o Facebook a pagar 30 mil reais de multa por dia de descumprimento da ordem judicial, além da suspensão.

Em nota, o Facebook disse ter “profundo respeito pelas decisões da justiça brasileira e cumpriu a ordem judicial dentro do prazo estabelecido.” Após a exclusão do perfil anônimo, o advogado do candidato diz que não é mais necessária a suspensão da rede social.

Comentários