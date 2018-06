O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou abertura de inquérito para investigar o senador Paulo Bauer (PSDB-SC) em um desdobramento da Lava-Jato, por fatos narrados na delação premiada de Nelson Mello, da Hypermarcas. A decisão foi tomada na quarta-feira (6), e o inquérito registrado no sistema do STF nesta quinta (7).

