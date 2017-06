O ministro do Supremo Fachin defendeu nesta quarta-feira (21) que a homologação (validação) de acordos de delação premiada, como o dos donos da JBS, seja feita monocraticamente pelo relator do caso. A discussão foi provocada por pedido do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), que alega que a delação da JBS deveria ter sido redistribuída.

Comentários