Fachin negou pedido de Habeas Corpus de Vaccari Neto

Como o Supremo Tribunal Federal entende ser possível a execução da pena após condenação em segunda instância, o ministro da corte Edson Fachin não viu constrangimento ilegal no fato de o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto já estar cumprindo sua penalidade de 24 anos por corrupção passiva. Dessa maneira, Fachin negou pedido de Habeas Corpus do acusado.

