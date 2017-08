Fachin rejeita pedido de Temer de afastar Janot de investigações contra o presidente

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Edson Fachin negou o pedido de suspeição do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresentado pelo presidente da República, Michel Temer (PMDB).

Temer foi alvo de denúncia apresentada por Janot por suspeitas de corrupção passiva e é investigado em um inquérito que apura se o presidente cometeu os crimes de obstrução de Justiça e pertencimento a organização criminosa.

A decisão de Fachin, divulgada nesta quarta-feira (30), rejeitou os argumentos da defesa de Temer de que o procurador teria “extrapolado” os limites de sua atuação no cargo. Em sua decisão, Fachin afirma que a argumentação da defesa não comprovou a ocorrência de nenhuma das hipóteses de suspeição previstas em lei.

“Com efeito, as alegações exteriorizadas pela defesa não permitem a conclusão da existência de relação de inimizade capital entre o presidente da República e o procurador-geral da República, tampouco que o chefe do Ministério Público da

União [Janot] tenha aconselhado qualquer das partes”, escreveu Fachin.

O pedido, apresentado no dia 8 de agosto e assinado pelo advogado de Temer, Antônio Claudio Mariz de Oliveira, dizia que Janot tinha um interesse “inusitado” em apresentar denúncia contra o presidente.

“Todas as razões já explanadas demonstram que a atuação do sr. procurador extrapola a normal conduta de um membro do Ministério Público. Restou nítido o seu inusitado e incomum interesse na acusação contra o presidente e na sua condenação em eventual ação penal”, dizia a petição.

