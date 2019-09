O relator da Lava-Jato no STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Edson Fachin, rejeitou anular uma sentença da operação no início do julgamento que pode afetar uma das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e gerar uma reviravolta na Lava-Jato. A análise do recurso será retomada na tarde desta quinta-feira (26).

