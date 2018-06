Fachin revoga prisão de Carlos Artur Barboza

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, revogou a prisão temporária do advogado Carlos Artur Barboza, alvo da Operação Registro Espúrio. A prisão de Barboza foi decretada em 22 de maio, mas foi cumprida apenas em 4 de junho. Ele teria negociado propina com um servidor do Ministério do Trabalho para direcionar o registro de um sindicato.

Deixe seu comentário: