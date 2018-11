Fachin suspende inquérito da Odebrecht contra Temer

O ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato no STF, determinou a suspensão, até o fim do mandato, de um inquérito contra o presidente Michel Temer, no qual ele é investigado pelo suposto recebimento de propina da Odebrecht. A suspensão da investigação no que se refere a Temer foi determinada a pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

