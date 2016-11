Facinepe doa alimentos a projeto que atende moradores de rua em Porto Alegre

Em uma iniciativa liderada por seu CEO Prof. Dr. Faustino da Rosa Júnior, o Grupo Educacional FACINEPE realizou, na segunda-feira (21), mais uma ação em prol dos que mais necessitam. A atitude levou mais de 200 kg alimentos a um dos projetos de maior relevância para pessoas em situação de rua do Rio Grande do Sul, a Associação Projeto Filho, no bairro Glória, em Porto Alegre.

Além dos alimentos, o Grupo intermediou a doação de 30 consultas médicas para os beneficiados do projeto, na Docctor Med, parceira do FACINEPE na oferta de aulas práticas em todo o Brasil. “Faz parte do Grupo Educacional FACINEPE colaborar com projetos sérios como o Projeto Filho. Esse é o segundo ano que participamos da ação, e em 2016 conseguimos mobilizar uma grande parceira, a Docctor Med, que está trazendo para essas pessoas uma série de consultas dentro da rede conveniada da franquia em Porto Alegre”, destaca o CEO.

Segundo o fundador da Docctor Med, Geílson Silveira, as clínicas estão à disposição para atender todos os moradores de rua. “Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Grupo Educacional FACINEPE e parabenizar por esse projeto maravilhoso. Acreditamos que iniciativas como o Projeto Filho, são importantes para ajudar e atender cada vez mais a população brasileira que está carente e precisa de muita ajuda”, ressalta.

“Eu sinto que as minhas orações foram respondidas. Essa é a primeira vez que ganhamos aquilo que mais precisamos: alimentos. Nós ficamos felizes e agradecidos que pessoas importantes não desistam deste projeto simples e humilde. Se cada um fizesse o que vocês estão fazendo, com certeza teríamos menos pessoas em situação de rua porque o amor faz a diferença.”, destacou Laudice Maria conceição, fundadora da Associação Projeto Filho.

O Projeto Filho é uma organização sem fins lucrativos que modifica a vida de pessoas em situação de rua por meio de auxílio na recolocação no mercado de trabalho, higiene pessoal, saúde e alimentação. O projeto tem como apoiadores a Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto e o Fórum Fome Zero de Porto Alegre. Atualmente, 240 pessoas são atendidas na sede que está localizada na Av. Professor Oscar Pereira, 1963, bairro Glória.

A responsabilidade social está intrínseca à atuação do Grupo Educacional FACINEPE desde sua fundação. Desta maneira, tem como diretriz contribuir com as mais diversas formas de auxílio a pessoas necessitadas, como é o caso da AACD, Fundação Pão dos Pobres e Albergue Municipal de Porto Alegre.

