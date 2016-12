FACINEPE realiza doação para Natal Sem Fome. Ação atendeu mais de 450 pessoas em situação de rua

O Grupo Educacional FACINEPE, em parceria com a Docctor Med, realizou no domingo (18) a doação de mais de 200 kg de alimentos e brinquedos para a ação “Natal Sem Fome dos Sonhos das Pessoas em Situação de Rua de Porto Alegre”. O mutirão, que já se encontra em sua 4ª edição, aconteceu no Viaduto da Conceição, no Centro de Porto Alegre, e reuniu entidades parceiras e voluntários.

A ação, organizada pelo Núcleo População de Rua, atendeu mais de 450 pessoas que se encontram em situação de rua. Na ocasião, diversos voluntários auxiliaram nas atividades oferecidas, servindo refeições como café da manhã e almoço, além de disponibilizar gratuitamente cortes de cabelo. Durante o dia, também foram ofertados o acesso gratuito a cursos profissionalizantes e atendimentos jurídicos.

Em novembro, uma iniciativa liderada pelo CEO do Grupo Educacional FACINEPE, Prof. Dr. Faustino da Rosa Júnior, mobilizou parceiros e arrecadou alimentos e consultas médicas a Associação Projeto Filho, organização sem fins lucrativos que busca modificar a vida das pessoas em situação de rua por meio de auxílio na recolocação no mercado de trabalho.

A responsabilidade social está intrínseca à atuação do Grupo Educacional FACINEPE desde sua fundação. Desta forma, tem como objetivo contribuir com as mais diversas causas voltadas aqueles que necessitam de apoio, como é o caso da AACD, Fundação Pão dos Pobres e Albergue Municipal de Porto Alegre.

