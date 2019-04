Faculdade Estácio abre primeira turma de Biomedicina em Porto Alegre

No mês de abril, a Faculdade Estácio abre sua primeira turma presencial de Biomedicina. As aulas iniciam 9 de abril, na unidade de Porto Alegre (R. Mal. Floriano Peixoto, 626). Ainda há vagas para quem desejar ingressar neste semestre. O vestibular poderá ser realizado diariamente de forma presencial, no local, até 17 de abril. As inscrições podem ser feitas até esta data pelo site http://portal.estacio.br.

O curso de Biomedicina é uma das novidades da Faculdade Estácio em 2019. A instituição também investiu em outros cursos na área da saúde na modalida de Flex, como Nutrição, Farmácia, Estética e Cosmética, Radiologia e Ciências Biológicas. Já, na modalidade presencial a graduação em Educação Física também passa a fazer parte da grade de opções. Mais informações podem ser obtidas em http://portal.estacio.br.

A Estácio, um dos maiores e mais respeitados grupos do setor educacional do Brasil, atua há 48 anos no segmento de ensino superior. Presente em 23 estados e no Distrito Federal, por meio do ensino presencial, e em todo o Brasil com o EaD, conta com mais de 500 mil alunos matriculados. Atuante em projetos que contribuem para o desenvolvimento social e cultural do País, a Estácio promove o Programa de Responsabilidade Social Corporativa Educar para Transformar. O programa, que apoia iniciativas em cinco pilares – Esporte, Escola, Cidadania, Cultura, Inovação e Empreendedorismo – reflete o compromisso do Grupo Estácio de oferecer uma educação acessível e de qualidade e, assim, gerar um impacto positivo para a construção de uma sociedade mais justa.

