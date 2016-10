Faculdade Estácio promove Feira do Empreendedorismo

A Faculdade Estácio promoverá no dia 24 de outubro, às 18h, a Feira do Empreendedorismo na Unidade Passo D’ Areia (Rua Tupi, 200 bairro Obirici). Já no dia 31 de outubro, às 19h, será a vez da Unidade Centro (Rua Marechal Floriano Peixoto, 626 Centro Histórico) receber a feira. O evento terá bancas de empreendedores nas áreas de gastronomia, artesanato, bijuterias, perfumaria, entre outros. A exposição dos produtos é aberta para alunos e visitantes. Caso você tenha um negócio e deseja participar, deve fazer a inscrição até o dia 21 de outubro pelo e-mail nunciata.fonseca@estacio.br e colocar no assunto “feira de empreendedorismo”.

