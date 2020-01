Acontece Faculdade Estácio/RS realiza vestibular neste final de semana

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Foto: Divulgação

Nos próximos dias 24 e 25 de janeiro, a Faculdade Estácio/RS realizará o vestibular para o primeiro semestre de 2020. As provas serão realizadas em quatro horários 10h, 12h, 14h e 16h, na Unidade Porto Alegre (Rua Marechal Floriano Peixoto, 626). Os aprovados poderão aproveitar valores especiais nas mensalidades. A Unidade conta com diversas opções de cursos como Psicologia, Enfermagem, Biomedicina, entre outros. As inscrições são gratuitas, no portal http://portal.estacio.br/megavestibular.

