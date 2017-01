Faculdade gaÃºcha abre inscriÃ§Ãµes para bolsas de estudo

A prefeitura de Porto Alegre informou que a Faculdade Monteiro Lobato abriu inscrições para bolsas de estudo parciais (50%) referentes ao primeiro semestre de 2017. Os interessados devem ser brasileiros residentes na capital gaúcha, com renda familiar mensal per capita de até três salários mínimos, ensino médio completo e não possuidores de diploma de curso superior.

A seleção é feita a partir dos resultados do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio). Ao todo, são 45 vagas nos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Gestão Ambiental, Logística, Marketing, Produção Cênica e Recursos Humanos.

As inscrições para concorrer às bolsas de estudo devem ser feitas até o dia 20 de janeiro pelo e-mail bolsas@monteirolobato.com.br contendo o curso de interesse, turno desejado, endereço completo, telefones para contato e print do resultado do Enem.

Informações adicionais podem ser obtidas na própria instituição (rua dos Andradas, 1.180 – Centro Histórico), por meio do telefone (51) 3287.8000 ou no site www.monteirolobato.edu.br.

