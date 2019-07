Faculdade Monteiro Lobato realiza III Mostra de Projetos Integradores aberta à comunidade

Ao invés de ver a nuca do colega da frente, senta-se de frente para ele e com os demais componentes do grupo troca impressões sobre o que já estudou antes da aula. O professor faz a mediação da conversa, que ocorre em mesas modulares com no máximo seis alunos e focado em tirar dúvidas e não em despejar conteúdo. O semestre letivo é temático, com ênfase em algum dos campos da gestão de organizações. A prática está aliada à teoria, pois os projetos integradores garantem a aplicação do que foi visto em sala de aula. Ao final do semestre a produção dos grupos dos cinco cursos na área de negócios Administração, Markting, Recuros Humanos, Logística e Ciências Contábeis são apresentadas as empresas onde foram desenvolvidos, a entidades empresariais, em um evento aberto à comunidade, na III Mostra de Projetos Integradores da Faculdade Monteiro Lobato (Fato). Serão 29 projetos de 220 alunos, supervisionados por 15 professores, desenvolvidos para 24 empresas. O evento será na próxima quarta-feira, 17 de julho, das 19 às 21h, na Rua dos Andradas, 1.180, Centro da Capital.

A mudança para tal método, em módulos temáticos, ao invés de disciplinas, foi adotada pela Fato no primeiro semestre de 2018, com base em uma leitura de um mundo mais colaborativo e de um aluno que não precisa da faculdade para obter conteúdo, que deve ser estimulado a ser mais autônomo em seus estudos e o centro da própria aprendizagem, mais apto a trabalhar em equipes e com a oportunidade de colocar a mão na massa, aplicando o conteúdo. Tais premissas, segundo o diretor da Fato, professor Bruno Eizerik, guiam o atual projeto acadêmico, que vê como “quase artesanal, único para cada aluno”, adepto de metodologias ativas e da cocriação, mediado pelo professor que conduz um aluno que necessita “aprender a aprender”. “Acreditamos realizar uma verdadeira extensão universitária, devolver para a sociedade, em forma de serviços, o que receberam nos bancos escolares”, define.

Nesse primeiro período letivo de 2019, nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, Logística e Marketing, nos cinco módulos (Gestão e Controle Financeiro, Sustentabilidade e Inovação, Operações Organizacionais, Governança e Gestão Corporativa, Compliance e Risco), os alunos projetaram, por exemplo, análise de viabilidade financeira para uma empresa de confecções indicada pelo Sindicato dos Diretores Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas), manual de atendimento para um restaurante indicado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Também sistemas on line para gerenciamento de vagas para automóveis e venda e manutenção de hortas para pequenos espaços e aplicativos de mobilidade urbanos e planejamento para estudantes, entre vários outros projetos nichados.

Serviço

III Mostra de Projetos Integradores da Faculdade Monteiro Lobato

Evento de extensão universitária aberto à comunidade

17 de julho de 2019, 19h

Rua dos Andradas, 1.180 – 14º andar (Auditório, sessão de abertura) e salas de aula (apresentação dos projetos) – Porto Alegre (RS)

Telefone (51) 3287-8000 e-mail bruno@monteirolobato.com.br

