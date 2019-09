Faculdade promove aulas preparatórias gratuitas para o Enem em Porto Alegre

A Faculdade Anhanguera, de Porto Alegre, ofertará um curso interativo gratuito de redação, em parceria com o projeto Trilha do Enem, para eliminar todas dúvidas e preparar os estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Alunos da rede pública de ensino podem participar e devem se inscrever previamente na internet.

Serão quatro aulas ministradas pela professora Pamella Brandão, especialista em Língua Portuguesa e em Técnicas de Redação. Nos encontros, ela vai abordar estratégias e ferramentas para a construção de uma boa redação.

As aulas serão transmitidas na sede da unidade, em Porto Alegre, nos dias 25 e 28 de setembro e 5 e 16 de outubro. Ao término das aulas o estudante fará uma redação que será avaliada por especialistas, por meio da plataforma Redação Nota 1.000, e poderá render bolsas de estudos em cursos da instituição.

Marcadas para os dias 3 e 10 de novembro, as provas do Enem 2019 devem ser feitas por mais de cinco milhões de estudantes em todo o Brasil. Considerado o maior teste avaliativo do País, a prova permite ingressar em universidades públicas e privadas, estudar no exterior e participar de programas de financiamento estudantil.

Confira as datas e os temas das aulas:

25/09 | Primeiros passos para escrever uma redação e O que o corretor da redação quer?

28/09 | O que é tópico frasal? Como fazer a introdução da redação?

05/10 | Como fazer a conclusão da redação? Como criar o projeto de intervenção perfeito? – Com exemplo prático

16/10 | Como não fugir do tema da redação? O que pode zerar minha redação?

Anhanguera | Trilha do Enem

Programação e inscrições: bit.ly/cursoredacaotrilha

Local: Anhanguera de Porto Alegre

Endereço: Av. Cavalhada, 4890, Porto Alegre – RS

