Faculdade Senac Porto Alegre inscreve para a “Oficina de Pratos do Maior Reality Show do Mundo”

A Faculdade Senac Porto Alegre está com inscrições abertas para o “Oficina Pratos do Maior Reality Show do Mundo”, com a ex-participante do MasterChef Brasil, Anderlize Martins. A oficina acontece no dia 29 de setembro, sábado, das 9h às 13h.

Neste curso de quatro horas, os participantes terão a oportunidade de aprender receitas, técnicas e dicas para elaboração e apresentação de pratos, além de participar de um bate papo sobre os bastidores do programa. Para participar é necessário ter idade mínima de 16 anos.

Matrículas podem ser feitas pelo site www.senacrs.com.br/fspoa ou presencialmente na Faculdade Senac Porto Alegre, localizada na rua Coronel Genuíno, 130. Mais informações pelo telefone (51) 30221044.

