Faculdade Senac Porto Alegre oferece primeiro semestre gratuito para desempregados

O Programa Desempregados da Faculdade Senac Porto Alegre, lançado no primeiro semestre desse ano, proporciona o acesso a um curso de nível superior e a retomada ao mercado de trabalho. A ação também possibilita aos alunos diversas capacitações extracurriculares gratuitas. A faculdade compromete-se a ajudar os desempregados a mudar de realidade.

Segundo o regulamento do programa, o beneficiário poderá estudar gratuitamente o primeiro semestre até o momento em que adquirir renda por meio de emprego, estágio ou tornar-se sócio de empresa, autônomo ou microempreendedor individual (MEI). O estudante também se compromete com a realização de rematrícula ao semestre/módulo seguinte, a ser custeado por seus próprios meios.

O diretor Elivelto Nagel Finkler explica que “os cursos da Faculdade Senac têm um alto índice de empregabilidade. Nossas pesquisas demonstram que cerca de 90% dos egressos estão trabalhando. No ano passado, movimentamos cerca de 700 oportunidades de trabalho e estágio, por meio de um núcleo especializado. A faculdade já foi premiada duas vezes como a melhor área de estágios entre as IES do RS. Estamos prontos para mudar a vida das pessoas que estão sem renda”.

O regulamento completo sobre o Programa Desempregados pode ser consultado pelo site. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3022-1044 ou pelo WhatsApp (51) 98330-9411. A Faculdade Senac Porto Alegre está localizada na rua Coronel Genuíno, 130.

Confira os cursos disponíveis:

Graduação

Bacharelado Administração

Bacharelado Ciências Contábeis

Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda

Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira

Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior

Curso Superior de Tecnologia em Logística

Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais

Curso Superior de Tecnologia em Marketing

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial

Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia

Pós-graduação

Especialização em Comunicação e Marketing Estratégico

Especialização em Comunicação e Marketing Estratégico – Modalidade Intensivo

Especialização em Controladoria, Perícia e Auditoria Econômico Financeiro

Especialização em Cozinha Brasileira

Especialização em Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis

Especialização em Gerenciamento de Projetos

Especialização em Gestão da Segurança da Informação

Especialização em Gestão de Negócios

Especialização em Gestão de Negócios – Modalidade Intensivo

Especialização em Inspeção, Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos

Especialização em Inteligência de Mercado com Data Science

Especialização em Liderança Coaching e Gestão de Pessoas

Especialização em Liderança Coaching e Gestão de Pessoas – Modalidade Intensivo

Especialização em Moda, Mídia e Mercado

Especialização em Projeto e Gerência de Redes de Computadores

Deixe seu comentário: