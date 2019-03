Faculdade Senac Porto Alegre promove capacitações gratuitas

No dia 30 de março, o Núcleo Interagir da Faculdade Senac Porto Alegre realizará diversas oficinas gratuitas. As atividades vão desde como elaborar um currículo em formato de vídeo até a reflexão sobre os dias de hoje no mercado de trabalho.

A capacitação “Cuidados para não queimar seu filme”, ministrada pela professora Camila Barth, tem como objetivo apresentar um roteiro sobre cuidados importantes a serem considerados na edição de sua apresentação profissional em um vídeo currículo. E na oficina “Sou universitário: como lidar com meus sentimentos e a realidade acadêmica?”, com a docente Nereida Vianna, serão abordados os fatores psicológicos que interferem no desempenho do aluno no ambiente acadêmico. As duas atividades ocorrem das 9h às 12h.

Já a capacitação com o tema “O futuro é aqui e agora!”, que também será conduzida pela professora Nereida Vianna, ocorre das 13h às 16h. A parte da tarde será para refletir a respeito do momento atual, a fim de identificar subsídios para decisões de carreira e futuro.

As oficinas são gratuitas e abertas ao público. Para participar, basta se inscrever pelo site www.senacrs.com.br/fspoa, na aba “Eventos” ou presencialmente no setor SEAP. A Faculdade Senac Porto Alegre está localizada na rua Coronel Genuíno, 130. Mais informações pelo telefone (51) 30221044.

Deixe seu comentário: