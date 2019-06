Faculdade Senac Porto Alegre promove cursos na área da gastronomia

O setor de alimentação fora de casa gera cerca de 450 mil novas oportunidades de emprego por ano, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Diante disso, a Faculdade Senac Porto Alegre oferece cursos na área da gastronomia para formar profissionais qualificados com o objetivo de atender a demanda do mercado. Confira as opções:

Cozinheiro – O curso conta com 500 horas de duração e forma profissionais com as competências necessárias para atuarem em diversos segmentos do setor de alimentos e bebidas, desde um restaurante até uma cozinha industrial. Além disso, aperfeiçoa técnicas de cozinha que envolvam as características dos alimentos e da gastronomia regional e internacional. As aulas iniciam no dia 1º de julho e acontecem de segunda a sexta, das 13h15 às 17h15.

Confeiteiro – Com 300 horas de capacitação, o curso proporciona aos participantes o domínio das técnicas de confeitaria, agregando conhecimentos e competências que atendem às exigências do mercado. As aulas iniciam no dia 2 de setembro, com encontros de segunda à sexta e turmas pela manhã (8h às 12h), tarde (13h15 às 17h15) e noite (18h15 às 22h15).

Matrículas podem ser feitas pelo site www.senacrs.com.br/fspoa ou presencialmente na Faculdade Senac Porto Alegre, localizada na rua Coronel Genuíno, 130. Mais informações pelo telefone (51) 30221044.

