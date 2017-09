Com o objetivo de vivenciar a prática de uma sessão, as Faculdades Integradas São Judas Tadeu sediam, pelo terceiro ano consecutivo, uma sessão de julgamento do TARF (Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais).

O evento será realizado no dia 13 de setembro, das 9h às 12h, no auditório da Instituição (rua Dom Diogo de Souza, número 100) em Porto Alegre. Informações pelo telefone (51) 3017.3068.

