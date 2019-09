Fadergs amplia trote solidário e convida público para doar sangue

O Centro Universitário Fadergs promove, a partir desta quarta-feira (4), o trote solidário. A diferença é que não são apenas os alunos que podem participar: a ação é aberta ao público, basta querer ajudar. Amanhã às 15h um ônibus e uma van lotados de solidariedade sairão do Centro de Porto Alegre rumo ao Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Bento Gonçalves, onde os alunos doarão sangue. O embarque ocorre em frente à Assembleia Legislativa, próximo à sede Riachuelo do Centro Universitário. A campanha se estende até o início de outubro.

Este é o terceiro semestre consecutivo que a faculdade promove o trote solidário. A iniciativa dá boas-vindas aos calouros a partir de campanhas de responsabilidade social com o objetivo de incentivar a prática de boas ações, auxiliar na melhora da sociedade e estimular a convivência saudável e a aproximação entre os estudantes.

“Os calouros ficam admirados com a proposta e os veteranos se engajam na divulgação. Todos se conversam e se ajudam. É uma atividade que contribui com uma mudança de cultura do trote universitário ao fazer com que os estudantes participem de ações em prol da comunidade. É missão das instituições de ensino formar bons cidadãos e profissionais. Com o trote solidário, estimulamos isso desde o começo da formação, mostrando aos jovens o conceito de responsabilidade social”, diz Ticiana Moscardini, coordenadora de qualidade acadêmica da instituição.

A atividade abrange todos os alunos, que podem ir ao local por conta própria nos dias seguintes, informando que estudam no Centro Universitário. No dia 5 de outubro, a Fadergs realizará o Almoço do Bem, mais uma ação do trote solidário, desta vez com pessoas em situação de rua.

Como não são todos que estão aptos a doar, confira a lista de requisitos:

– Ter de 16 a 69 anos;

– Pesar no mínimo 50 kg;

– Não estar em jejum;

– Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

– Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

– Apresentar documentação oficial com foto.