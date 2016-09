Fafá de Belém diz ser a culpada pela separação de Angelina Jolie e Brad Pitt

Fafá de Belém resolveu entrar na onda de internautas brasileiros que lamentam com piadas e memes o fim do casamento de Angelina Jolie e Brad Pitt . A cantora brincou que ela teria sido a responsável pela separação de ‘Brangelina’.

“Por favor, deixem a Marion em paz. A culpa é minha”, escreveu Fafá na legenda de uma montagem postada em seu perfil no Instagram. Na imagem em preto e branco, ela aparece sorrindo ao lado de Pitt.

Por favor, deixem a Marion em paz. A culpa é minha. #FafáPitt #60TonsdeBrad #agoravai Uma foto publicada por Fafá de Belém (@fafadbelem) em Set 20, 2016 às 12:03 PDT

O comentário faz referência à atriz francesa Marion Cotillard, apontada por sites americanos como pivô do divórcio. Segundo a coluna “Page Six” do jornal americano “New York Post”, Jolie teria usado um detetive particular para confirmar se Pitt e Cottilard, que contracenaram no filme “Aliados”, estariam tendo um caso.

Além de Fafá, o ex-senador Eduardo Suplicy comentou, nas redes, o divórcio das estrelas de Hollywood.

“Uma das mais lindas, progressistas e corajosas atrizes, Angelina Jolie separou-se do excelente ator Brad Pitt. Puxa vida. Eu teria ficado muito triste se ela tivesse me deixado”, escreveu ele em uma postagam no Facebook. (Folhapress)

