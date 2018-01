Faixa de Gaza está ameaçada de “colapso total”, diz ONU

O enviado especial da ONU no Oriente Médio, Nickolay Mladenov, advertiu nesta terça-feira (30) que a Faixa de Gaza, submetida a um bloqueio por parte de Israel, está à beira “de um colapso total”. Mladenov considerou que é chave a restauração do poder da Autoridade Palestina neste território, atualmente controlado por islamitas do Hamas, para evitar um desastre.

Deixe seu comentário: