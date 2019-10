Pela segunda vez, a avenida Independência recebeu pintura rosa nas travessias de pedestres do entorno. A ação, uma iniciativa da Santa Casa de Misericórdia, foi executada pela EPTC com o objetivo de orientar e estimular a prevenção contra o câncer de mama no Outubro Rosa. Segundo a Santa Casa, outubro é o período de maior conscientização sobre a doença.

Deixe seu comentário: