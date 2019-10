Faixas de pedestres recebem pintura para alertar sobre o Câncer de Mama

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) pintou de rosa as travessias de pedestres pela segunda vez, na avenida Independência. A ideia foi da Santa Casa de Misericórdia, que tem como intenção orientar e incentivar as mulheres a se cuidarem contra o câncer de mama no Outubro Rosa. “Nosso trabalho na EPTC é incansável para salvar vidas no trânsito. Apoiar a Santa Casa nessa ação nos orgulha muito”, disse o diretor-presidente, Fabio Berwanger Juliano.

De acordo com a Santa Casa, o mês de outubro é o período de maior conscientização sobre a doença. E por ser referência estadual e nacional em tratamento de câncer através do Hospital Santa Rita, a casa de saúde apoia o Outubro Rosa. Durante o mês, serão desenvolvidas diversas atividades para informar os cidadãos sobre o câncer de mama. “A iniciativa da Santa Casa junto com a Prefeitura é definitivamente mostrar o comprometimento conjunto com a nossa população”, relata o diretor médico do Hospital Santa Rita, Carlos Eugenio Escovar.

