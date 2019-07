Fake news nas eleições 2018 serão alvo de comissão no Congresso

Uma comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) foi criada para investigar o uso de fake news nas eleições de 2018. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), determinou a criação da comissão, nesta quarta-feira (3), após a leitura do requerimento no plenário.

A CMPI foi proposta pelo deputado Alexandre Leite (DEM-SP), que reuniu assinaturas de 276 deputados e 48 senadores. A comissão terá prazo de 180 dias para investigar “denúncias de ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público, de cyberbulling, de uso de perfis falsos para influir sobre as eleições de 2018, de aliciamento de crianças para crimes de ódio e suicídio, e contra autoridades”.

A instalação acontece com a indicação dos integrantes pelos partidos políticos. Ao todo, serão 15 deputados e 15 senadores.

Deixe seu comentário: