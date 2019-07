“Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira” afirmou Bolsonaro durante café da manhã com jornalistas

O presidente Jair Bolsonaro afirmou em resposta ao jornal espanhol El País, na manhã desta sexta-feira (19), que “falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira”. A entrevista aconteceu durante o café da manhã com correspondentes estrangeiros no Palácio do Planalto.

“O Brasil é um país rico para praticamente qualquer plantio. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não se come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome, não. Você não vê gente, mesmo pobre, pelas ruas, com físico esquelético, como a gente vê em outros países pelo mundo”. falou Bolsonaro.

Ainda durante o evento, Bolsonaro criticou o “discurso populista” com as pautas como fome e concessão de bolsas, como o Bolsa Família. De acordo com ele, o governo PT e PSDB transformaram o Brasil em “um país das bolsas”.